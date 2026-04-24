Мостовой высказался о матче "Спартака" и "Краснодара"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о матче команды против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Мостовой заявил, что "Спартак" был ближе к победе в первом тайме матча с "Краснодаром".

- "Краснодар" все-таки переиграл и заслуженно победил, или это было ближе к ничьей?

- Ближе к ничьей, конечно же. Честно сказать, по первому тайму "Спартак" даже был ближе к победе. Не сказать, может быть, что по моментам, но по подходам, по какому-то давлению у "Краснодара" в первом тайме вообще ничего не было. Обидно, жалко "Спартак", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Вчера, 23 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Лукойл Арене". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 1:2.

Единственный мяч за красно-белых забил опорный полузащитник Кристофер Мартинс. В составе "быков" голами отличились атакующий полузащитник Эдуард Сперцян и защитник Жубал.

