Газизов: не было бы Евсеева, было бы скучно!

"Это же не прямой эфир был - можно бы было вырезать и этого никто не заметил. Во второй раз то же самое. Евсеев, наверное, решил подыграть в этом плане медиа. Он грамотный человек.
Естественно, он талантлив не только в футболе, но и в других вещах. Не было бы Валентиновича, было бы скучно!" - сказал Газизов "Чемпионату".
Ранее Вадим Евсеев был оштрафован КДК РФС дважды за нецензурные высказывания на послематчевых интервью.
Российский специалист возглавил махачкалинского "Динамо" в конце декабря 2025 года. Всего под его руководством команда провела 10 матчей, одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
На данный момент махачкалинский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.