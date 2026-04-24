Газизов: не было бы Евсеева, было бы скучно!

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о главном тренере клуба Вадиме Евсееве.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Шамиль Газизов заявил, что Вадим Евсеев является грамотным и талантливым человеком.

"Это же не прямой эфир был - можно бы было вырезать и этого никто не заметил. Во второй раз то же самое. Евсеев, наверное, решил подыграть в этом плане медиа. Он грамотный человек.

Естественно, он талантлив не только в футболе, но и в других вещах. Не было бы Валентиновича, было бы скучно!" - сказал Газизов "Чемпионату".

Ранее Вадим Евсеев был оштрафован КДК РФС дважды за нецензурные высказывания на послематчевых интервью.

Российский специалист возглавил махачкалинского "Динамо" в конце декабря 2025 года. Всего под его руководством команда провела 10 матчей, одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

На данный момент махачкалинский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

