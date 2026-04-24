В "Рубине" раскрыли позицию клуба в летнее трансферное окно по Рожкову

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался о будущем защитника команды Ильи Рожкова.
Фото: ФК "Рубин"
"Вопрос не в Рожкове, это касается любого футболиста "Рубина". Если предложение будет устраивать и игрока, и клуб, если футболист в этом случае будет расти, это предложение может стать темой для обсуждения.

Очевидно, что Илья из тех, к кому есть и будет интерес", - сказал Айбатов.

21-летний Илья Рожков является воспитанником Академии "Рубина" и выступает за основную команду с 2023 года. Действующий контракт крайнего левого защитника с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне Рожков провел в составе казанцев 32 матча в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

