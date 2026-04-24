"Семак убил "Зенит", смотреть невозможно". Гурцкая - о тренере

"Я считаю, что Семак убил эту команду, и она превращается в болото. Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы так в футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. "Зенит" закончил с этим тренером, потому что это смотреть невозможно", - сказал Гурцкая в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".
Сергей Семак стал главным тренером петербургского "Зенита" в конце мая 2018 года. Всего под его руководством сине-бело-голубые провели 332 матча, одержали 209 побед, 62 раза сыграли вничью и потерпели 61 поражение.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 26-ти матчах.