Пять клубов РПЛ заинтересованы в подписании Заболотного - источник

Пять клубов РПЛ заинтересованы в трансфере футболиста "Спартака" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Локомотив", "Акрон", "Сочи", "Крылья Советов" и "Ростов" попытаются подписать футболиста летом на правах свободного агента, если "Спартак" не активирует опцию продления контракта на сезон.

Антон Заболотный выступает в составе московского "Спартака" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых нападающий провел 16 матчей и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 34-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

Источник: Metaratings

