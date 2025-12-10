Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

"Ливерпуль" одержал минимальную победу над "Интером", благодаря голу с пенальти

"Ливерпуль" одержал гостевую победу над "Интером" со счетом 1:0 в шестом туре Лиги Чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
Голом с пенальти отличилась Доминик Собослаи.

Благодаря победе, "Ливерпуль" поднялся на 8-е место в общей таблице Лиги Чемпионов, "Интер" остался пятым.

Лига чемпионов

Общий этап. 6 тур


Гол: Собослаи, 88 (пен).


"Интер": Зоммер, Бастони, Ачерби (Биссек, 31), Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу (Зелиньски, 11), Барелла, Луис Энрике, Мартинес, Тюрам.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак.

Предупреждения: Мартинес, 13, Экитике, 39, Мхитарян, 57.

