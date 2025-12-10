"Ливерпуль" одержал минимальную победу над "Интером", благодаря голу с пенальти

"Ливерпуль" одержал гостевую победу над "Интером" со счетом 1:0 в шестом туре Лиги Чемпионов.

Фото: "Матч ТВ"

Голом с пенальти отличилась Доминик Собослаи.



Благодаря победе, "Ливерпуль" поднялся на 8-е место в общей таблице Лиги Чемпионов, "Интер" остался пятым.



Лига чемпионов



Общий этап. 6 тур





Гол: Собослаи, 88 (пен).





"Интер": Зоммер, Бастони, Ачерби (Биссек, 31), Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу (Зелиньски, 11), Барелла, Луис Энрике, Мартинес, Тюрам.



"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак.



Предупреждения: Мартинес, 13, Экитике, 39, Мхитарян, 57.

