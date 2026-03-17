Тюкавин рассказал, в чем заключается уникальность подхода Гусева в "Динамо"

- Любовь ко всем футболистам. Например, после победы над ЦСКА он в раздевалке подошел и каждого футболиста поцеловал, - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".
Напомним, что Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона.
В 20 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые одержали выездную победу над ЦСКА со счетом 4:1. По итогам 21 сыгранного тура подопечные Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе.