Тюкавин рассказал, в чем заключается уникальность подхода Гусева в "Динамо"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, в чем заключается уникальность подхода Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, уникальность подхода Гусева заключается в любви ко всем футболистам.

- Любовь ко всем футболистам. Например, после победы над ЦСКА он в раздевалке подошел и каждого футболиста поцеловал, - приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".

Напомним, что Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона.

В 20 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые одержали выездную победу над ЦСКА со счетом 4:1. По итогам 21 сыгранного тура подопечные Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе.

