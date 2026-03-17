Мелкадзе оценил свою форму в нынешнем сезоне

Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе ответил, считает ли он себя одним из лучших форвардов в РПЛ после зимней паузы.

- Я так не считаю. Но слышать приятно. Я готовился, шёл к этому и продолжаю стремиться вверх. Думаю, прайм Георгия Мелкадзе ещё впереди, - цитирует Мелкадзе "Чемпионат"

По словам Мелкадзе, он не считает себя одним из лучших форвардов, но отмечает, что пик его формы еще впереди.В текущем сезоне Георгий Мелкадзе вышел на поле в составе грозненского "Ахмата" в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.По итогам 21 сыгранного тура команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками в своем активе.