Мелкадзе оценил свою форму в нынешнем сезоне

- Я так не считаю. Но слышать приятно. Я готовился, шёл к этому и продолжаю стремиться вверх. Думаю, прайм Георгия Мелкадзе ещё впереди, - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".
В текущем сезоне Георгий Мелкадзе вышел на поле в составе грозненского "Ахмата" в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.
По итогам 21 сыгранного тура команда Станислава Черчесова занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками в своем активе.