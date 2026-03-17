Жирков ответил на вопрос о месячных тратах: табак для кальяна стал дороже

- Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого! - приводит слова Жиркова "СЭ".
В конце прошлого года московское "Динамо" назначило Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона, ранее он входил в тренерский штаб бело-голубых и исполнял обязанности главного тренера. Помощниками Гусева стали Юрий Жирков и Роман Шаронов.
По итогам 21 сыгранного тура бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России команда Гусева одержала домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2.