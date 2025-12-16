По словам Юрия Павловича, он продолжает следить за зарубежным футболом и даже летает на матчи ЛЧ.
"Выделяю два европейских клуба — "Арсенал" и "ПСЖ". Если их жеребьевка не сведет раньше времени, то они сыграют в финале Лиги чемпионов", — сказал Семин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
По итогам шести туров общего этапа ЛЧ "Арсенал" с 18 очками лидирует в турнирной таблице, "ПСЖ" с 13 баллами занимает третью строчку.
В двух оставшихся турах общего этапа "Арсенал" сыграет с миланским "Интером" (20.01, в гостях) и казахстанским "Кайратом" (28.01, дома). "ПСЖ" предстоят матчи с лиссабонским "Спортингом" (20.01, в гостях) и английским "Ньюкасл" (28.01, дома).
Семин рассказал, какие команды хочет видеть в финале Лиги чемпионов
Футбольный тренер Юрий Семин выделил фаворитов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Локомотив"