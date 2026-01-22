Стали известны ещё два клуба, потерявшие шансы на плей-офф ЛЧ

После завершения заключительных матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны еще два клуба, которые досрочно лишились шансов продолжить борьбу в турнире.

Фото: УЕФА

Вылет оформили "Айнтрахт" и пражская "Славия".



Немецкая команда набрала 4 очка за семь встреч, у чешского клуба - 3 балла. Эти показатели уже не позволяют им подняться в топ-24 перед последним туром.



Ранее досрочно выбыли "Вильярреал" и "Кайрат" - оба клуба набрали по одному очку после семи матчей.

