Вылет оформили "Айнтрахт" и пражская "Славия".
Немецкая команда набрала 4 очка за семь встреч, у чешского клуба - 3 балла. Эти показатели уже не позволяют им подняться в топ-24 перед последним туром.
Ранее досрочно выбыли "Вильярреал" и "Кайрат" - оба клуба набрали по одному очку после семи матчей.
Стали известны ещё два клуба, потерявшие шансы на плей-офф ЛЧ
После завершения заключительных матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов стали известны еще два клуба, которые досрочно лишились шансов продолжить борьбу в турнире.
Фото: УЕФА