Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Попов выделил фаворита в дерби ЦСКА — "Динамо"

Бывший защитник "Рубина" Алексей Попов рассказал, кого считает фаворитом предстоящего московского дерби ЦСКА — "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Попова, пока нельзя сказать, что "Динамо" преобразилось, но похвалы бело-голубые однозначно заслуживают.

"В первом тайме у "Динамо" со "Спартаком" была равная игра, красно-белые даже могли выйти вперёд. А потом за 10 минут во втором тайме "Спартак" развалился. Не могу сказать, что "Динамо" преобразилось, но они молодцы.

Для меня ЦСКА является фаворитом в матче с "Динамо". Да, они расслабились с "Ахматом", но с "Краснодаром" сыграли очень хорошо", — отметил Попов в беседе с Metaratings.

На данный момент ЦСКА с 36 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Динамо" с 24 баллами занимает 8-ю строчку таблицы.

Очное противостояние команд в 20 туре чемпионата пройдёт на "ВЭБ Арене" сегодня, 8 марта. Начало — в 19:30 мск.

