Попов выделил фаворита в дерби ЦСКА — "Динамо"

"В первом тайме у "Динамо" со "Спартаком" была равная игра, красно-белые даже могли выйти вперёд. А потом за 10 минут во втором тайме "Спартак" развалился. Не могу сказать, что "Динамо" преобразилось, но они молодцы.
Для меня ЦСКА является фаворитом в матче с "Динамо". Да, они расслабились с "Ахматом", но с "Краснодаром" сыграли очень хорошо", — отметил Попов в беседе с Metaratings.
На данный момент ЦСКА с 36 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Динамо" с 24 баллами занимает 8-ю строчку таблицы.
Очное противостояние команд в 20 туре чемпионата пройдёт на "ВЭБ Арене" сегодня, 8 марта. Начало — в 19:30 мск.