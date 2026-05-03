Гендиректор "Ростова" рассказал о переговорах клуба с потенциальными спонсорами

"Митрофанов сказал, что все вопросы по лицензированию клубов станут понятны к 15 мая. Думаю, небольшие долги к этому времени у нас будут. Их не должно быть по налогам и зарплатам — эти аспекты будут закрыты. Останутся те, которые не влияют на лицензирование.
Сейчас идёт переговорный процесс с потенциальными партнерами, спонсорами", — передаёт слова Гончарова "Матч ТВ".
По итогам 28 туров "Ростов" с 30 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за два тура до конца чемпионата. В 29 туре команда сыграет в гостях с "Акроном".