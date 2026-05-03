Гендиректор "Ростова" рассказал о переговорах клуба с потенциальными спонсорами

Игорь Гончаров, генеральный директор "Ростова", рассказал, что клуб находится в поисках новых спонсоров на сезон 2026/2027.
Фото: ФК "Ростов"
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что вопросы по лицензированию на следующий сезон есть не только к "Ростову", но и к нескольким другим клубам.

"Митрофанов сказал, что все вопросы по лицензированию клубов станут понятны к 15 мая. Думаю, небольшие долги к этому времени у нас будут. Их не должно быть по налогам и зарплатам — эти аспекты будут закрыты. Останутся те, которые не влияют на лицензирование.

Сейчас идёт переговорный процесс с потенциальными партнерами, спонсорами", — передаёт слова Гончарова "Матч ТВ".

По итогам 28 туров "Ростов" с 30 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за два тура до конца чемпионата. В 29 туре команда сыграет в гостях с "Акроном".

