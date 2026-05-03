Дркушич считает, что на "Зенит" соперники настраиваются по-особенному

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич рассказал о настрое команды на заключительные матчи сезона, а также на сопротивление, которое питерцам оказывают соперники.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Дркушича, игроки "Зенита" выкладываются на полную.

"Каждый игрок "Зенита" отдаёт свой максимум, каждый матч играет на 100% от своих возможностей. Не могу сказать, что мы не играем в полную силу.

Просто некоторые игры получаются, некоторые — нет. Это зависит и от соперника. На игры против нас они хорошо настраиваются. Каждая команда отдаёт чуть больше сил, когда противостоит "Зениту", — отметил Дркушич в беседе с "Чемпионатом".

В 28 туре "Зенит" в гостях обыграл ЦСКА со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 62 очка. "Краснодар" (2-е место, 60 очков) свой матч 28 тура проведёт сегодня, 3 мая, в гостях с "Акроном" (12-е место, 27 очков).

Именно "Зенит" и "Краснодар" борются за чемпионский титул РПЛ сезона 2025/2026. Питерцам осталось провести матчи с "Сочи" (10.05, дома) и "Ростовом" (17.05, в гостях), "Краснодар", кроме "Акрона", ждут противостояния с московским "Динамо" (11.05, в гостях) и "Оренбургом" (17.05, дома).

