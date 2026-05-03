Агент Головина ответил, рассматривает ли игрок получение французского паспорта

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, ответил на вопрос о будущем футболиста во французском клубе, а также о том, собирается ли Головин получать гражданство Франции.

Вариант с получением французского паспорта? Никаких разговоров на эту тему не было", — отметил Клюев в беседе со Sport24

За "Монако" россиянин выступает с 2018 года. По словам Клюева, у него прекрасные отношения с тренерским штабом и руководством монегасков."Контракт с "Монако" действует до 2029 года. Александр — один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину есть всегда, но он далеко не дешёвый игрок.Всего Александр Головин провёл за "Монако" 266 матчей, забил 39 мячей и отдал 46 результативных передач на данный момент. В сезоне 2025/2026 на его счету — 34 игры, 5 голов и 6 ассистов.Контракт Головина с "Монако" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.