Сочи
14:30
ОренбургНе начат
Акрон
17:00
КраснодарНе начат
Ахмат
19:30
Нижний НовгородНе начат

СКА-Хабаровск
10:00
УфаНе начат
Волга Ул
16:00
СоколНе начат
Факел
18:00
ЕнисейНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

"Манчестер Юнайтед" может перехватить игрока у "Зенита"

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется тем же игроком, что и санкт-петербургский "Зенит" — полузащитником "Ботафого" Данило.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист издания Fogaonet Веллингтон Арруда. По данным источника, "Ботафого" не намерен расставаться с центральным хавбеком дешевле, чем за 40 млн евро. Кроме "Ман Юнайтед" и "Зенита", игроком также интересуются английский "Фулхэм", немецкий "Байер", итальянский "Наполи", бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".

Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" готов предложить за игрока 25 млн евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 млн евро.

За "Ботафого" Данило выступает с июля 2025 года. В составе команды он провёл 38 матчей, забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач. Игрок имеет опыт выступлений в Английской Премьер-лиге — с 2023-го по 2025-й он защищал цвета "Ноттингем Форест" (62 матча, 6 голов, 4 ассиста). Контракт Данило с "Ботафого" рассчитан до 30 июня 2029 года.

