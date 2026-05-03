Орлов отметил гол Луиса Энрике в матче ЦСКА — "Зенит"

"Какие прекрасные голы! Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гаича, и здорово пробил. Блестящее исполнение. Серьёзная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира. Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста "Зенита".
Очень полезен был Глушенков. Много бил. Умный пас на Соболева, который, в свою очередь, тоже всё сделал красиво. У "Зенита" вообще никто не выпал", — передаёт слова Орлова "Спорт-Экспресс".
На данный момент "Зенит" с 62 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" (2-е место, 60 очков) свой матч 28 тура проведёт сегодня, 3 мая, в гостях с "Акроном" (12-е место, 27 очков). Встреча стартует в 17:00 мск.