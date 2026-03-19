АПЛ установила антирекорд в Лиге чемпионов

Сразу четыре клуба из Англии выбыли из Лиги чемпионов на одной стадии - в 1/8 финала.

Фото: УЕФА





Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов Англию представят только две команды - " Такой случай произошёл впервые в истории турнира. Об этом сообщает Opta. На одном этапе соревнования одновременно завершили выступление "Манчестер Сити", "Челси", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Манчестерский клуб уступил " Реалу " (1:5), лондонцы из "Челси" не справились с "ПСЖ" (2:8), "Ньюкасл" проиграл "Барселоне" (3:8), а "Тоттенхэм" вылетел после противостояния с "Атлетико" (5:7).Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов Англию представят только две команды - " Арсенал " и "Ливерпуль".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



