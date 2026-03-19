Салах стал первым африканцем с 50 голами в Лиге чемпионов

Мохамед Салах достиг юбилейной отметки в Лиге чемпионов по ходу ответного матча 1/8 финала против "Галатасарая" (4:0).

Фото: Getty Images

Форвард "Ливерпуля" отметился забитым мячом и довёл свой счёт до 50 голов в турнире. Для этого египтянину потребовалось 97 матчей. Салах стал первым африканским игроком, достигшим этой отметки в Лиге чемпионов.



Английский клуб по сумме двух встреч прошёл дальше: после поражения в первой игре (0:1) мерсисайдцы уверенно выиграли дома и вышли в четвертьфинал, где сыграют против "ПСЖ".