Кварацхелия установил рекорд "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Хвича Кварацхелия отметился голом в матче с "Ливерпулем" (2:0) и установил уникальное достижение для "ПСЖ" в Лиге чемпионов.
Футболист поразил ворота соперника на 65-й минуте и укрепил преимущество своей команды.

Этот мяч стал для грузинского футболиста четвёртым подряд в матчах плей-офф нынешнего розыгрыша турнира - ранее ни одному игроку парижского клуба не удавалось забивать в четырёх играх кряду на этой стадии. Об этом сообщает Squawka.

Всего на счету Кварацхелии уже восемь голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

