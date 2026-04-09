Соболев вступил в перепалку с журналистами после матча со "Спартаком"

Александр Соболев вступил в перепалку с журналистами после матча "Зенита" со "Спартаком" в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
Форвард остался недоволен вопросами в микст-зоне. Инцидент произошёл после поражения петербуржцев (0:0, 6:7 пен.), из-за которого команда покинула турнир.

- Александр, в концовке что было?

- Пенальти.

- А паразиты били пенальти?

- Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Че ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вот для чего? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? Потом вы обижаетесь, - сказал Соболев.

Футболист также обвинил представителей СМИ в попытке "хайповать" на подобных темах.

"Зенит" завершил выступление в Кубке России, а "Спартак" вышел в финал Пути регионов, где сыграет с ЦСКА.

Источник: Sport24

