Соболев вступил в перепалку с журналистами после матча со "Спартаком"

Форвард остался недоволен вопросами в микст-зоне. Инцидент произошёл после поражения петербуржцев (0:0, 6:7 пен.), из-за которого команда покинула турнир.
- Александр, в концовке что было?
- Пенальти.
- А паразиты били пенальти?
- Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Че ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вот для чего? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? Потом вы обижаетесь, - сказал Соболев.
Футболист также обвинил представителей СМИ в попытке "хайповать" на подобных темах.
"Зенит" завершил выступление в Кубке России, а "Спартак" вышел в финал Пути регионов, где сыграет с ЦСКА.
Источник: Sport24