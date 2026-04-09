Экс-президент "Локомотива" - о Батракове: надо ехать в "ПСЖ"

Николай Наумов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ" и посоветовал игроку не упускать такой шанс.
Бывший президент "Локомотива" отметил, что при подходящих условиях футболисту стоит попробовать себя на новом уровне.

- Надо пробовать, если будет предложение. Честно говоря, сомневаюсь, что оно будет. Надо ехать в "ПСЖ". Если предложение будет устраивать клуб и Батракова, - цитирует Наумова "Чемпионат".

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны парижского клуба. Отмечалось, что трансфер может состояться уже ближайшим летом.

В текущем сезоне чемпионата России Батраков забил 12 голов и оформил девять голевых передач. Также он забил четыре гола в восьми матчах Кубка России. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро, а его контракт с "Локомотивом" действует до 2029 года.

