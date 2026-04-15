Сафонов получил лучшую оценку в "ПСЖ" за матч с "Ливерпулем" по версии L'Equipe

Французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам "ПСЖ" за ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:0).

Фото: Getty Images

Российский голкипер Матвей Сафонов получил 8 баллов - это лучший показатель в составе парижан. Аналогичную оценку также получили Маркиньос и Усман Дембеле.



Оценки остальных игроков распределились так: Ашраф Хакими и Витинья набрали по 5 баллов, Уоррен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия - по 6, Вильян Пачо и Жоау Невеш - по 7. Самая низкая оценка в команде досталась Дезире Дуэ - 4. Нуну Мендеш остался без оценки.



По сумме двух встреч "ПСЖ" уверенно прошёл в полуфинал турнира, обыграв "Ливерпуль" с общим счётом 4:0.

