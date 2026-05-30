Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
19:00
АрсеналНе начат

"Краснодар" продлил соглашение с защитником

"Краснодар" определился с будущим одного из самых опытных футболистов команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Клуб объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым.

Новое соглашение с 35-летним игроком рассчитано ещё на один сезон. Таким образом, Петров продолжит выступать за чёрно-зелёных и проведёт в клубе уже 15-й сезон.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 16 встречах. Большую часть чемпионата он пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в ноябре.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится