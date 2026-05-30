"Краснодар" продлил соглашение с защитником

Краснодар " определился с будущим одного из самых опытных футболистов команды.

Клуб объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым.



Новое соглашение с 35-летним игроком рассчитано ещё на один сезон. Таким образом, Петров продолжит выступать за чёрно-зелёных и проведёт в клубе уже 15-й сезон.



В минувшем сезоне футболист принял участие в 16 встречах. Большую часть чемпионата он пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в ноябре.