"Ливерпуль" сделал объявление по Слоту

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля". Об уходе нидерландского специалиста официально сообщил английский клуб.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Клуб отмечает, что руководство мерсисайдцев уже приступило к поискам нового наставника. Слот завершил работу в команде спустя два года после назначения.

Бывший рулевой "Фейеноорда" возглавил "Ливерпуль" летом 2024 года. В своём первом сезоне он привёл клуб к чемпионству в Премьер-лиге.

В завершившемся чемпионате Англии мерсисайдцы набрали 60 очков и финишировали на пятой строчке турнирной таблицы.

