В "Барселоне" заинтересовались форвардом "ПСЖ" - источник

"Барселона" может переключиться на нападающего "ПСЖ" Гонсалу Рамуша в летнее трансферное окно.
Как сообщает TEAMtalk, каталонцы начали рассматривать португальца после того, как столкнулись с трудностями в переговорах по Жоао Педро из "Челси".

По информации источника, 24-летнего форварда не устраивает статус игрока ротации в парижском клубе. При этом "ПСЖ" готов отпустить футболиста, если получит подходящее предложение.

В нынешнем сезоне Рамуш принял участие в 41 матче во всех турнирах. Нападающий забил 12 мячей и записал на свой счёт две голевые передачи.

Опубликовал:
