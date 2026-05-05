В "Барселоне" заинтересовались форвардом "ПСЖ" - источник

"Барселона" может переключиться на нападающего "ПСЖ" Гонсалу Рамуша в летнее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Как сообщает TEAMtalk, каталонцы начали рассматривать португальца после того, как столкнулись с трудностями в переговорах по Жоао Педро из "Челси".



По информации источника, 24-летнего форварда не устраивает статус игрока ротации в парижском клубе. При этом "ПСЖ" готов отпустить футболиста, если получит подходящее предложение.



В нынешнем сезоне Рамуш принял участие в 41 матче во всех турнирах. Нападающий забил 12 мячей и записал на свой счёт две голевые передачи.

