"Критикуют те, кто вообще не понимает футбол". Быстров - об "Арсенале"

Критикуют люди, которые вообще не понимают футбол. В такой игре все было прописано свыше.
Любая другая команда могла погибнуть от прессинга "ПСЖ". Артета — молодец, сделал замены, дотянул до пенальти и даже мог взять кубок", - сказал Быстров.
В субботу, 30 мая, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встечались лондонский "Арсенал" и парижский "ПСЖ". Матч проходил в Будапеште (Венгрия) на "Пушкаш Арене". Игра завершилась вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти команда Микеля Артеты уступила - 3:4.
Напомним, "канониры" дважды в своей истории доходили до финала ЛЧ и оба раза проиграли. В минувшем сезоне подопечные Артеты стали чемпионами Англии впервые за 22 года.
