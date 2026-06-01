"Критикуют те, кто вообще не понимает футбол". Быстров - об "Арсенале"

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре "Арсенала" в финале Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:1, 4:3 по пенальти).
Фото: ФК "Арсенал"
"Было много критики что "Арсенал" после первого гола перестал играть в футбол?

Критикуют люди, которые вообще не понимают футбол. В такой игре все было прописано свыше.

Любая другая команда могла погибнуть от прессинга "ПСЖ". Артета — молодец, сделал замены, дотянул до пенальти и даже мог взять кубок", - сказал Быстров.

В субботу, 30 мая, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встечались лондонский "Арсенал" и парижский "ПСЖ". Матч проходил в Будапеште (Венгрия) на "Пушкаш Арене". Игра завершилась вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти команда Микеля Артеты уступила - 3:4.

Напомним, "канониры" дважды в своей истории доходили до финала ЛЧ и оба раза проиграли. В минувшем сезоне подопечные Артеты стали чемпионами Англии впервые за 22 года.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится