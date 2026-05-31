"Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона-2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА", - написано в социальных сетях турнира.
Хвича Кварацхелия выступает в составе "ПСЖ" с января 2025 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов левый вингер провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
Вчера, 30 мая, французский клуб обыграл "Арсенал" и стал победителем турнира. Грузинский игрок отметился голевой передачей.
Кварацхелия - лучший игрок сезона в Лиге чемпионов
Пресс-служба Лиги чемпионов объявила имя лучшего игрока сезона.
