По информации "Чемпионата", "ПСЖ" планирует прислать предложение по трансферу в ближайшее время. Отмечается, что "железнодорожники" намерены получить за игрока больше суммы отступных в 20 млн евро (4 млн из суммы полагаются футболисту и представителям) из-за поиска платежного посредника для французского клуба.
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за красно-зеленых атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.
"ПСЖ" сделает предложение по трансферу Батракова в ближайшее время - "Чемпионат"
"ПСЖ" намерен купить Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"