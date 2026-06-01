Семин - лучший футбольный тренер России 21 века по версии "СЭ"

Опубликован список лучших футбольных тренеров России в XXI веке.
По итогам опроса журналистов "СЭ" и представителей других ведущих СМИ, а также комментаторов "Матч ТВ" и Okko лучшим футбольным тренером России XXI века был назван Юрий Семин.

"Локомотив" под руководством Семина трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз становился обладателем Кубка страны.

Второе место в голосовании занял Валерий Газзаев, который помимо трех чемпионств и четырех Кубков России с ЦСКА завоевал первый российский еврокубок - Кубок УЕФА.

Замкнул тройку Курбан Бердыев, дважды выигрывавший золотые медали с казанским "Рубином" и серебро с "Ростовом".

Отмечается, что при опросе не учитывались достижения тренеров до 1 января 2001 года.

