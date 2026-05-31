"Сафонову нужно было сыграть по-другому!" Черчесов - о голе "Арсенала"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о голе "Арсенала" в финале Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Станислав Черчесов поздравил "ПСЖ" с победой в Лиге чемпионов.

"Сафонов в моменте с пропущенным голом говорил, что можно было сыграть по-другому? Это они обязательно разберут со своим тренером, но я думаю, что не можно, а нужно! Нужно было сокращать угол, как в хоккее.
Тогда бы и атакующему было сложнее - он бы начал думать, обводить или бить. В любом случае - наши поздравления "ПСЖ", клуб выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 30 мая, состоялся матч финала Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и лондонским "Арсеналом". Основное время игры завершилось со счетом 1:1, команда Матвея Сафонова одержала победу по итогам серии пенальти - 4:3.

В начале первого тайма форвард "Арсенала" Кай Хаверц забил гол в ворота российского голкипера. Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле сравнял счет на 65-й минуте, реализовав пенальти.

