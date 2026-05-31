По информации источника, "Динамо" и Андрей Лунев не могут договориться о продлении контракта. Несмотря на это, руководство клуба рассчитывает на положительный исход ситуации.
Андрей Лунев выступает в составе бело-голубых с начала июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей, пропустил 21 гол и отыграл 4 встречи на ноль. Текущее соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.
Источник: Metaratings
"Динамо" не может договориться со своим голкипером о продлении контракта - источник
