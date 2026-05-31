Сафонов: кому не хватает мотивации, мой путь может послужить наглядным примером

Матвей Сафонов заявил, что его карьерная история может стать дополнительной мотивацией для воспитанников академии "Краснодара" и других молодых футболистов.
Фото: Getty Images
После победы в Лиге чемпионов вратарь поблагодарил болельщиков за поддержку и обратился к тем, кто критиковал его по ходу карьеры.

- Для тех, кому не хватает мотивации, мой путь может послужить наглядным примером: начать заниматься футболом можно даже без раннего старта. Я надеюсь, что это классный пример. И я знаю, что многие поддерживали. Спасибо всем, кто смотрел, кто пишет. Хейтерам тоже спасибо, - сказал вратарь в эфире Okko.

Напомним, накануне "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале "Арсенал" - 1:1, 4:3 по пенальти. В завершившемся сезоне Сафонов провёл за французский клуб 27 матчей во всех турнирах и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

