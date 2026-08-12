Стала известна оценка Сафонова за победный матч с "Астон Виллой"

Российский вратарь Матвей Сафонов получил оценку 6,9 от WhoScored за своё выступление в Суперкубке УЕФА.

Фото: Getty Images

Голкипер "ПСЖ" провёл весь матч против "Астон Виллы", завершившийся победой французской команды - 2:1.



Среди игроков парижского клуба результат россиянина оказался шестым. Выше остальных статистический портал оценил Усмана Дембеле - француз заработал 8,0 балла.



Для российского голкипера этот трофей стал девятым в парижском клубе.

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Астон Вилла