Мусагалиев - о Галицком: интересный и умный человек, а еще - очень азартный

- Галицкий — очень интересный и очень умный человек. Ещё я бы сказал, что он очень азартный, но в хорошем смысле.
И он очень предан своим взглядам. В общении с ним это очень подкупает. И я здесь говорю не только про футбол, но и про отношение к городу, землякам, - приводит слова Мусагалиева "Матч ТВ".
Бизнесмен Сергей Галицкий в 2008 году основал футбольный клуб "Краснодар" - южане дебютировали в Российской Премьер-Лиге в 2011 году, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории стали чемпионами России. Также Галицкий полностью финансировал строительство домашнего стадиона "быков" и открыл рядом с ним общественный парк.
Сергей Николаевич награжден Орденом Дружбы, а также медалью "Герой труда Кубани". На данный момент он продолжает занимать должность президента футбольного клуба "Краснодар".