Луис Энрике сделал выбор между Сафоновым и Шевалье в "ПСЖ" - источник

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике определился с выбором между Матвеем Сафоновым и Люкой Шевалье.

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Испанский специалист предпочитает сохранить российского голкипера в составе парижан, сообщает La Gazzetta dello Sport. Энрике хотел бы расстаться именно с Шевалье, который ещё в прошлом сезоне потерял статус первого номера. При этом сам француз намерен остаться в "ПСЖ".



Ситуация связана с предстоящим переходом Дзиона Судзуки. Парижане договорились о покупке японского вратаря у "Пармы" за 35 млн евро, однако после оформления сделки могут сразу отправить новичка в аренду.



При этом сам японец после трансфера в "ПСЖ" хотел бы побороться за место в основе французского клуба. Как отмечает источник, в таком случае его конкурентом, вероятнее всего, станет именно Сафонов.