В очередном розыгрыше трофея французская команда победила "Астон Виллу" со счётом 2:1. До "ПСЖ" два Суперкубка УЕФА подряд выигрывали только "Аякс" в 1973 и 1974 годах, "Милан" в 1989 и 1990-м, а также мадридский "Реал" в 2016 и 2017-м, сообщает Squawka.
Парижане получили право вновь побороться за трофей благодаря второй подряд победе в Лиге чемпионов.
"ПСЖ" повторил уникальное достижение "Реала"
"ПСЖ" вошёл в число четырёх клубов, которым удалось выиграть Суперкубок УЕФА два года подряд.
Фото: ФК "ПСЖ"