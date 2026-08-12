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Суперкубок УЕФА

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ПСЖ
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен

"ПСЖ" повторил уникальное достижение "Реала"

"ПСЖ" вошёл в число четырёх клубов, которым удалось выиграть Суперкубок УЕФА два года подряд.
Фото: ФК "ПСЖ"
В очередном розыгрыше трофея французская команда победила "Астон Виллу" со счётом 2:1. До "ПСЖ" два Суперкубка УЕФА подряд выигрывали только "Аякс" в 1973 и 1974 годах, "Милан" в 1989 и 1990-м, а также мадридский "Реал" в 2016 и 2017-м, сообщает Squawka.

Парижане получили право вновь побороться за трофей благодаря второй подряд победе в Лиге чемпионов.

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