"ПСЖ" повторил уникальное достижение "Реала"

"ПСЖ" вошёл в число четырёх клубов, которым удалось выиграть Суперкубок УЕФА два года подряд.

Фото: ФК "ПСЖ"

В очередном розыгрыше трофея французская команда победила "Астон Виллу" со счётом 2:1. До "ПСЖ" два Суперкубка УЕФА подряд выигрывали только "Аякс" в 1973 и 1974 годах, "Милан" в 1989 и 1990-м, а также мадридский "Реал" в 2016 и 2017-м, сообщает Squawka.



Парижане получили право вновь побороться за трофей благодаря второй подряд победе в Лиге чемпионов.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Реал