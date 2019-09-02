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Мхитарян продолжит карьеру в "Роме"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян перейдет в "Рому", сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Фото: gianlucadimarzio.com
Сообщается, что футболист сборной Армении приземлился в римском аэропорту, откуда он отправится в клинику "Вилла Стюарт" для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта.

"Рома" арендует 30-летнего игрока на один сезон с правом последующего выкупа.


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Теги: Мхитарян Рома Арсенал АПЛ Серия А
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