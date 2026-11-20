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В сборной появляются новые лица, где-то много забиваем, где-то - нет. Хороший год получился, - приводит слова Миранчука "СЭ"

Футболист подчеркнул, что положительные впечатления связаны не только с результатами, но и с появлением новых игроков в составе сборной.- Год был длинный, и, если честно, уже даже забыл, с кем мы там играли. Но впечатления у меня только самые положительные - мы провели хороший год. Все ребята молодцы, можно сказать, завершили год на мажорной ноте.За 2026 год россияне провели десять товарищеских встреч, одержав семь побед при двух ничьих и одном поражении. Последние матчи команда Валерия Карпина выиграла у Узбекистана (3:2) и Венесуэлы (2:0).