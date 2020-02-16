Кафу назвал Александер-Арнольда претендентом на Золотой мяч

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает защитника "Ливерпуля" Александер-Арнольда одним из кандидатов на получение Золотого мяча.
Фото: Getty Images
"Александер-Арнольд — один из лучших в мире, в этом нет никаких сомнений. Отличный игрок, у него те же качества, что и у меня. Он обладает огромным потенциалом. Трент — сильный и умелый футболист, он двигает игру вперёд и помогает "Ливерпулю" забивать голы.

Думаю, у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть Золотой мяч. Мы должны изменить эту парадигму, когда Золотой мяч получают только футболисты атаки. Люди должны видеть, что защитники так же важны, как и нападающие", — цитирует Кафу Mirror

В прошлом году в составе "Ливерпуля" Александер-Арнольд выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне 21-летний защитник провел 34 матча за "красных" во всех турнирах, забил два гола и отметился 12-ю результативными передачами. Контракт игрока с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2024-го года.

В АПЛ "Ливерпуль" занимает первое место, оторвавшись от идущего вторым "Манчестер Сити" на 25 очков, и в ближайшие несколько туров может оформить чемпионство.

Напомним, что последний раз Золотой мяч вручался защитнику в 2006-м году. Главную индивидуальную футбольную награду получил итальянец Фабио Каннаваро.


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Теги: Кафу Александер-Арнолд Ливерпуль АПЛ
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