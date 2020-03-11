Хамес Родригес может перейти в "Вулверхэмптон"

Колумбийский полузащитник " Реала " Хамес Родригес может стать игроком "Вулверхэмптона".

Фото: Getty Images

По информации Daily Mail, Родригес входит в список трансферных целей английского клуба.



Как сообщает источник, "волки" готовы заплатить за Хамеса Родригеса сумму около 70 миллионов фунтов.



Действующий контракт Родригеса с "сливочными" заканчивается летом 2021-го года.



Хамес Родригес выступает за "Реал" с 2014-го года. Последние два сезона колумбийский полузащитник провёл в аренде в мюнхенской "Баварии".



В сезоне 2019/2020 на счету 28-летнего колумбийца 13 матчей за "Реал" во всех турнирах, один гол и две результативные передачи.