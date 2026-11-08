Мостовой: Мусаев - один из чертей, которые устроили себе жизнь за счёт футбольных людей

"Мусаев назвал меня клоуном? Клоун - это Мусаев. Такие, как он, не любят правду. Мусаев мяч видел только по телевизору.
Он из тех чертей, которые устроили себе жизнь за счёт футбольных людей", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
Вчера, 7 ноября, "Краснодар" на своем стадионе принимал московский ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Черно-зеленые одержали победу со счетом 4:2.
После матча главный тренер "быков" Мурад Мусаев высказался о наличии у него критиков, приведя в пример "клоуна, бывшего футболиста", который живет только поражениями команды.