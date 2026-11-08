Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
ОренбургНе начат
Спартак
16:15
АкронНе начат
Зенит
18:30
РостовНе начат
Балтика
20:45
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ТекстильщикЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
Ротор
16:00
ЛенинградецНе начат
Спартак Кострома
20:00
Нижний НовгородНе начат

Мостовой: Мусаев - один из чертей, которые устроили себе жизнь за счёт футбольных людей

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой резко высказался о главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Мостовой сделал акцент на том, что у Мурада Мусаева не было профессиональной футбольной карьеры.

"Мусаев назвал меня клоуном? Клоун - это Мусаев. Такие, как он, не любят правду. Мусаев мяч видел только по телевизору.

Он из тех чертей, которые устроили себе жизнь за счёт футбольных людей", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Вчера, 7 ноября, "Краснодар" на своем стадионе принимал московский ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Черно-зеленые одержали победу со счетом 4:2.

После матча главный тренер "быков" Мурад Мусаев высказался о наличии у него критиков, приведя в пример "клоуна, бывшего футболиста", который живет только поражениями команды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится