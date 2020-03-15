По информации Marca, 22-летним голландец заинтересовалось руководство "Манчестер Юнайтед". Английский клуб попытается приобрести ван де Бека ближайшим летом.
Напомним, что у ван де Бека есть предварительно соглашение с мадридским "Реалом", поэтому трансфер в "МЮ" возможен только в случае если "сливочные" одобрят этот переход.
Ранее в СМИ сообщалось, что ван де Бек летом перейдёт в "Реал" за 55 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Донни ван де Бек провёл 37 матчей за "Аякс" во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
"Манчестер Юнайтед" может перехватить ван де Бека у мадридского "Реала"
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
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