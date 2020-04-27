По информации Mundo Deportivo, на ван де Бека претендуют "МЮ", туринский "Ювентус" и "Реал" Мадрид.
Ранее сообщалось, что ван де Бек предварительно договорился с руководством мадридского "Реала", однако трансфер может сорваться из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной из-за пандемии коронавируса.
Действующий контракт 23-летнего голландца с "Аяксом" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает ван де Бека в 44 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету полузащитника 10 голов и 11 ассистов в 37-ми матчах за "Аякс" во всех турнирах.
На Донни ван де Бека претендуют 3 топ-клуба Европы
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может оказаться в одном из ведущих европейских клубов.
Фото: Getty Images
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