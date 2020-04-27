На Донни ван де Бека претендуют 3 топ-клуба Европы

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может оказаться в одном из ведущих европейских клубов.
Фото: Getty Images
По информации Mundo Deportivo, на ван де Бека претендуют "МЮ", туринский "Ювентус" и "Реал" Мадрид.

Ранее сообщалось, что ван де Бек предварительно договорился с руководством мадридского "Реала", однако трансфер может сорваться из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной из-за пандемии коронавируса.

Действующий контракт 23-летнего голландца с "Аяксом" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает ван де Бека в 44 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 10 голов и 11 ассистов в 37-ми матчах за "Аякс" во всех турнирах.


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Теги: Аякс Эредивизи ван де Бек АПЛ Манчестер Юнайтед Серия А Ювентус Примера Реал Зарубежные трансферы
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