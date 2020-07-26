Магуайр: "МЮ" должен продолжать прогрессировать и в следующем сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр подвёл итоги сезона АПЛ.



По итогам чемпионата Англии "МЮ" занял третье место. В следующем сезоне "дьяволы" сыграют в Лиге чемпионов.



"Манчестер Юнайтед" всегда намерена попасть в Лигу чемпионов, но последние несколько лет были для нас очень тяжелыми. В начале сезона большинство, возможно, не ожидало, что мы попадём в четверку по итогам сезона. Мы же всегда верили в себя.



В некоторых матчах мы играли не так хорошо, нас наказывал за это противник. В последнее время мы стали действовать лучше. Мы должны продолжать прогрессировать и в следующем сезоне", - сказал игрок в интервью Sky Sports.