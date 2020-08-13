"Ювентус" хочет обменять Дибалу на Погба

"Ювентус" планирует заключить сделку с "Манчестер Юнайтед" по обмену нападающего Пауло Дибалы на полузащитника Поля Погба.

Фото: ФК "Ювентус"

Сообщается, что приоритет аргентинца - остаться в Турине. Представители Дибалы ведут переговоры с руководством "Ювентуса" о продлении соглашения. Игрок хочет зарабатывать 15 млн евро в год, клуб предлагает 10 млн и бонусы.



"Ювентус" в минувшем сезоне выиграл чемпионат Италии, дошел до финала Кубка Италии и вылетел от "Лиона" в 1/8 финале Лиги чемпионов. На счету Дибалы 16 голов в 45 матчах и приз лучшего игрока сезона в Серии А.



Поль Погба выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.



Источник: Tuttosport