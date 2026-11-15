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Сборная Португалии крупно проиграла Дании в первом матче после ухода Роналду

Сборная Дании разгромила Португалию в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
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Поединок завершился победой датских футболистов со счётом 4:1.

Для португальской сборной этот матч стал первым после объявления Криштиану Роналду о завершении международной карьеры. 41-летний нападающий сообщил о своём решении 5 ноября 2026 года.

Во время игры с Данией болельщики поблагодарили бывшего капитана, вывесив баннер "Спасибо, капи7ан" и устроив овацию на седьмой минуте.

Лига А. Группа 4. 5 тур

Голы: Бернарду Силва, 90+3 - Хейбьерг, 43 (пен), Хейлунд, 50, 57, Андерсен, 75.

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Вейга, Рубен Диаш, Кошта, Витинья (Жоау Невеш, 83), Рубен Невеш (Пальинья, 64), Бруну Фернандеш (Бернарду Силва, 79), Жоау Феликс (Форбш, 64), Нету (Тринкау, 64), Гонсалу Рамуш.

Дания: Хермансен, Мэле, Андерсен (Нельссон, 82), Провстгор, Ба, Хейбьерг, Юлманд, Дамсгор (Йенсен, 66), Дарами (Фрохольдт, 73), Исаксен (Сков Ольсен, 66), Хейлунд (Осула, 73).

Предупреждения: Рубен Диаш, 47, Пальинья, 87.

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