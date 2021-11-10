Источник: Джеррард готовится подписать с "Астон Виллой" контракт на три года

Ранее сообщалось, что "Астон Вилла" достигла соглашения о сумме компенсации за специалиста с шотландским "Рейнджерс", который он тренировал в последние годы.
Напомним, Дин Смит 7 ноября был уволен с поста главного тренера "Астон Виллы". В активе "Виллы" 10 очков после 11 туров АПЛ и 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет 2 очка.
Стивен Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с 2018 года. В последнем сезоне команда под его руководством впервые за 10 лет выиграла чемпионат Шотландии.
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
?? Steven #Gerrard to #AstonVilla as new coach is at the final stage. 3-years contract. #transfers #AVFC https://t.co/eCUznr1rVC— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 10, 2021