Источник: Джеррард готовится подписать с "Астон Виллой" контракт на три года

Экс-полузащитник "Ливерпуля" готов вернуться в АПЛ в качестве тренера.

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Как сообщает источник, переговоры между тренером и "Виллой" находятся в завершающее стадии и в скором времени Джеррард должен подписать трехлетний контракт.Ранее сообщалось, что "Астон Вилла" достигла соглашения о сумме компенсации за специалиста с шотландским "Рейнджерс", который он тренировал в последние годы.Напомним, Дин Смит 7 ноября был уволен с поста главного тренера "Астон Виллы". В активе "Виллы" 10 очков после 11 туров АПЛ и 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет 2 очка.Стивен Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с 2018 года. В последнем сезоне команда под его руководством впервые за 10 лет выиграла чемпионат Шотландии.Источник: твиттер журналиста Николо Скиры