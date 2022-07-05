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Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел фильмы для взрослых в перерыве матча "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор вспомнил, как его бывший одноклубник Андрей Аршавин смотрел пикантное видео в перерыве матча лондонцев.
Фото: Global Look Press
"Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина (смеется)", - заявил Адебайор.

Эммануэль Адебайор выступал за "Монако", "Арсенал", "Манчестер Сити", мадридский "Реал", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", "Истанбул Башакшехир", "Кайсериспор" и парагвайскую "Олимпию". Летом 2021 года он на правах свободного агента перешел в клуб "Семасси" (Того). Адебайор в составе "Реала" выигрывал Кубок Испании.

Андрей Аршавин выступал в Англии за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. В составе лондонской команды он провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передача. В России Аршавин выступал за "Зенит" и "Кубань". Вместе с петербургской командой он три раза выигрывал чемпионат России (2007, 2012, 2015), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).

Источник: Sport24


Адебайор Аршавин Арсенал АПЛ
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