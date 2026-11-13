Ледяхов поделился мнением о возможном уходе Батракова из "Галатасарая"

"Надо ли Батракову уходить из турецкой команды в ближайшее время?
Алексею надо осваиваться в "Галатасарае", поиграть в Лиге чемпионов.Когда появится конкретное предложение от топ-клуба, тогда и надо рассматривать вариант ухода", - сказал Ледяхов "РБ Спорту".
Алексей Батраков играет в составе турецкого "Галатасарая" с конца августа 2026 года. Российский полузащитник провел за "львов" 13 встреч, отличился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Ранее в СМИ сообщалось, что к 21-летнему футболисту проявляют интерес европейские топ-клубы, среди которых "Ливерпуль", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал".